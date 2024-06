Luiz Fernando trabalhava com entregas nas horas vagas - Rede Social

Publicado 06/06/2024 09:58

Rio - O enterro do motociclista Luiz Fernando do Carmo Fonte, 27 anos, baleado por um policial militar durante uma abordagem na Cidade de Deus, na Zona Oeste, será na tarde desta quinta-feira (6), a partir das 15h30, no Cemitério do Pechincha, na mesma região. A vítima trabalhava com parapente e fazia entregas nas horas vagas. Segundo a PM, o tiro foi acidental.O caso ocorreu na noite de terça-feira (4), mas até o início da manhã desta quinta (6) o corpo ainda estava no Instituto Médico Legal do Centro (IML).Segundo testemunhas, Luiz morava na Taquara, também na Zona Oeste, e estava indo para casa no momento em que foi baleado. Na ocasião, a PM alegou que agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento pela Estrada dos Bandeirantes, na altura do Karatê, quando avistaram uma moto com um homem em atividade suspeita, no sentido Taquara.