O corpo do menino K.G.L.S, de 4 anos, será sepultado no Cemitério de Santa CruzDivulgação

Publicado 06/06/2024 09:56 | Atualizado 06/06/2024 09:58

Rio - O corpo do menino K.G.L.S, de 4 anos, encontrado morto na beira da piscina de um salão de festas, será sepultado no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (6), às 16h. A criança ficou desaparecida entre a noite da última segunda-feira (3) - quando participava de um evento familiar, na comunidade do Rola, também em Santa Cruz - e a madrugada desta quarta-feira (5).

O caso está sendo investigado pela 36ª DP (Santa Cruz) e, de acordo com o delegado Edézio Ramos, a principal linha de investigação é de que ele tenha sofrido um afogamento . A mãe do menino, o dono e os funcionários do salão de festas, onde K.G foi encontrado, também foram ouvidos na 36ª DP. O pai da criança, Marco Aurélio de Paula Lima, que também prestou depoimento, chegou a dizer que não acreditava no afogamento.