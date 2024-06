Incêndio aconteceu na Rua do Bispo, esquina com Barão de Itapagipe - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/06/2024 09:40 | Atualizado 09/06/2024 11:01

Rio - Um incêndio atingiu, na madrugada deste domingo (9), um casarão no Rio Comprido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 3h43 para a ocorrência, na esquina das ruas Barão de Itapagipe e Do Bispo. O imóvel foi interditado e não sofre risco de desabamento.

Ainda de acordo com a corporação, bombeiros dos quartéis de São Cristóvão, Tijuca, Central e Barra da Tijuca atuaram em conjunto para controlar o fogo. Os trabalhos foram finalizados às 8h07, sem registro de feridos. Procurada, a Defesa Civil Municipal, que segue no local, não informou se havia moradores dentro.

Não foram divulgadas as causas do incêndio.



O Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa da Rua do Bispo precisou ser interditada durante atuação dos militares.