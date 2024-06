Os militares auxiliaram no nascimento do bebê - Divulgação

Os militares auxiliaram no nascimento do bebêDivulgação

Publicado 11/06/2024 11:02

Rio - Uma mulher de 19 anos deu à luz a um bebê na escadaria da Travessa São Sebastião, no Morro do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, com o auxílio de policiais militares. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (11).

Segundo a corporação, equipes do 12ºBPM (Niterói) foram acionadas por familiares da grávida. Ao chegar no local, a mulher já se encontrava deitada na escada em trabalho de parto. Com kit de primeiros socorros, os militares conseguiram auxiliar no nascimento do bebê, que é uma menina.



Em seguida, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos da mãe e do bebê. Em seguida, elas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima. O quadro de saúde das duas é estável.