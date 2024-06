Imagens foram cedidas pelo chefe do COR, Marcus Belchior, em reunião com o vereador Luiz Ramos Filhos (PSD) - Divulgação/Comissão de Defesa dos Animais

Publicado 11/06/2024 13:23 | Atualizado 11/06/2024 13:25

As imagens dos canteiros onde animais teriam sido intoxicados foram disponibilizadas pelo chefe do Centro de Operações Rio (COR), Marcus Belchior, após reunião com o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, o vereador Luiz Ramos Filhos (PSD), na tarde de ontem. "Essas imagens são fundamentais para que a polícia descubra quem colocou substância tóxica nos canteiros do Jardim Oceânico. É preciso investigar e punir quem cometeu essa barbaridade", afirmou o parlamentar.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes já havia informado que a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio (Civitas) do COR estava trabalhando para identificar os responsáveis. "Precisamos também saber a motivação, se foi propositalmente para envenenar os animais ou para exterminar pragas. De qualquer maneira é crime e precisa ser investigado e punido", completou Ramos Filho. Segundo o Centro de Operações, as imagens das câmeras municipais estão à disposição da Polícia Civil.

Entretanto, o COR também informou que, por não ter o conhecimento dos pontos exatos, horários e datas das ocorrências, não consegue localizar nenhum tipo de imagem e que, até o momento, não foi procurado pelos órgãos estaduais. Procurada, a Polícia Civil informou que a DPMA enviou equipes para a região dos casos, onde colheram imagens de câmeras de segurança, que estão sendo analisadas. Até o momento, tutores e uma veterinária foram ouvidos e as investigações estão em andamento.

Os tutores dos animais disseram desconfiar de porteiros e zeladores, que teriam o hábito de pulverizar o herbicida glisofato nas ruas do bairro. O produto tem o uso proibido, porque pode causar intoxicação em animais e humanos. "Ainda é prematuro fazer qualquer afirmação sobre autoria deste crime. A polícia investiga se partiu de empresas ou de funcionários dos condomínios. Estive no Centro de Operações e as imagens das câmeras da região já estão nas mãos da polícia", esclareceu o vereador.

Relatos apontam que seis cães morreram e outros 40 foram intoxicados no bairro. A maioria dos cachorros foi diagnosticada com quadros de pancreatite, peritonite e gastrite severa e até hemorrágica. O vereador reforçou a importância dos donos de animais que tiveram sintomas de envenenamento procurem a polícia. "Também não podemos precisar um número de vítimas sem que os tutores dos animais intoxicados venham a delegacia dar queixa", apontou.

O parlamentar ressaltou que maus-tratos a animais pode levar a pena de dois a cinco anos de prisão e o uso de veneno em logradouro público é crime contra a saúde pública. Nesta terça-feira (11), o presidente da Comissão vai ouvir veterinários das clínicas que atenderam os animais afetados.