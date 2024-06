Wadson Rodrigues e Laryssa da Costa foram encaminhados à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 17/06/2024 16:47 | Atualizado 17/06/2024 16:48

Rio - A Polícia Civil prendeu duas pessoas acusadas de homicídio e ocultação de cadáver, na última sexta-feira (14). Wadson Rodrigues Ribeiro, conhecido como Nenzinho, foi detido em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, enquanto Laryssa de Oliveira da Costa foi capturada em Copacabana, na Zona Sul. A dupla é investigada pela morte de Celso Marques de Oliveira Junior, em novembro de 2018.



De acordo com a investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Celso foi assassinado depois de um desentendimento com integrantes da milícia comandada por Nenzinho e Laryssa, sobrinha da vítima. Conforme os agentes, Celso passou a atuar, sem permissão de Nenzinho, em um dos pontos controlados pelo grupo criminoso, próximo à estação de trem da região.



Como retaliação, Wadson e Laryssa planejaram o crime — a mulher levaria seu próprio tio a uma emboscada, onde ele foi morto. Após a execução, o corpo de Celso nunca localizado.



Segundo a Polícia Civil, durante a prisão, Wadson tentou fugir pelo buraco do ar-condicionado de onde estava escondido. Já Larissa foi detida em seu local de trabalho, em Copacabana.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que segue com a investigação para identificar os demais envolvidos no crime.