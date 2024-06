Luciana Rodrigues Aricobé foi presa no dia 11 de março de 2022 - Reprodução

Luciana Rodrigues Aricobé foi presa no dia 11 de março de 2022Reprodução

Publicado 17/06/2024 16:34 | Atualizado 17/06/2024 16:42

Rio - A Justiça do Rio condenou Luciana Rodrigues Aricobé a 21 anos de prisão por atear fogo e matar o próprio marido, Vicente de Paulo Mesquita da Costa . O caso aconteceu em 2022, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Na ocasião, a vítima teve 80% do seu corpo queimado.

Segundo as investigações, Luciana esperou o marido dormir e ateou fogo em seu corpo, dentro da casa em que o casal dividia. Os dois estavam juntos há 20 anos e têm três filhos. A vítima foi socorrida por mototaxistas que trabalhavam em frente à residência. Ele foi levado para o Hospital Salgado Filho e, posteriormente, transferido para o Hospital Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o depoimento de um dos mototaxistas, na hora do socorro, Vicente estava dentro de casa, enrolado em uma toalha, tentando apagar as chamas.

No pedido de absolvição de Luciana Rodrigues, a defesa alegou que o incêndio foi provocado por curto-circuito no ar condicionado. Uma perícia no quarto derrubou a alegação, concluindo que a causa foi por ação humana. Inicialmente, a decisão da Justiça determinou regime fechado para o cumprimento da pena. No entanto, algumas circunstâncias foram analisadas no Tribunal de Justiça.

"O crime foi praticado dentro do lar da vítima. O lar, último bastião da paz e segurança, foi vulnerado e a vítima teve sua vida ceifada em local que deveria ser de repouso e proteção. Além disso, o crime ocorreu após a vítima ingerir bebida alcoólica estando, assim, em uma situação de maior vulnerabilidade. O delito foi praticado ainda com a presença dos 3 filhos menores de idade na residência, tendo, inclusive, todos eles ou visto o pai em chamas ou a fumaça espalhada pela casa, o que denota extrema frieza na execução do delito e desprezo da ré pela higidez emocional de seus próprios filhos", diz um trecho da decisão.

Prisão

Luciana Rodrigues Aricobé foi presa no dia 11 de março, enquanto participava da missa de sétimo dia do companheiro na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Méier, Zona Norte. Ela já era alvo de um mandado de prisão e vinha sendo procurada pela delegacia responsável.

"Foi instaurado um inquérito na delegacia e durante as investigações, após oitivas de diversos familiares e testemunhas e algumas provas periciais. Foi esclarecido o fato imputando a mulher Luciana Rodrigues Aricobé a morte do próprio marido", disse o delegado Cláudio Vieira, titular da 26ª DP (Todos os Santos), à época do crime.

Vieira explicou ainda como o fato ocorreu. Luciana teria esperado toda família dormir, no dia 28 de fevereiro, jogou álcool sobre o corpo de Vicente e ateou fogo no marido. Em chamas, ele teria começado a gritar o que fez os filhos despertarem e eles buscaram socorro com vizinhos, que conseguiram apagar o fogo. O incêndio já atingia parte da casa, quando os moradores de residências próximas chegaram e apagaram as chamas.