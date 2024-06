Policial militar baleado foi socorrido em uma viatura - Reprodução / Internet

Publicado 17/06/2024 14:52 | Atualizado 17/06/2024 14:55

Rio - O policial militar baleado em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, permanece internado, nesta segunda-feira (17). O agente foi atacado a tiros, na última sexta-feira (14), durante uma abordagem no bairro do Éden. Inicialmente, a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde no município e depois transferida para o Hospital Centra da Polícia Militar, no Centro do Rio, e tem o quadro estável.