Manifestação cobrou justiça para vítimas de lgbtfobia - Renan Areias/ Agência O Dia

Manifestação cobrou justiça para vítimas de lgbtfobia Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 18/06/2024 14:35

Rio - Passados seis meses do caso de transfobia na saída do Casarão Firmino , na Lapa, Região Central do Rio, o crime segue sem desfecho. No dia 19 de janeiro deste ano, três mulheres, duas delas trans e uma cisgênero, foram espancadas por seguranças do espaço de samba. O inquérito da 5ª DP foi concluído, mas o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia e não informou sobre a atualização do caso.

fotogaleria



Os autores foram identificados e indiciados inclusive pelo crime de transfobia, informou o delegado Bruno Ciniello, titular da delegacia da Lapa, sem, no entanto, informar quantas pessoas foram indiciadas pelo crime. Em janeiro,



Na madrugada daquela sexta-feira, três mulheres que aproveitaram a noite de samba foram vítimas de chutes e empurrões. Segundo testemunhas, a violência contra as três teve início após a percepção de que seriam pessoas trans, apesar de uma das mulheres ser cisgênero.



Inicialmente, as vítimas relataram terem sido tratadas como suspeitas, mas o inquérito virou e o caso passou a ser investigado como crime de transfobia. Uma testemunha filmou o momento em que seguranças da casa espancaram as mulheres caídas no chão. A partir da divulgação do vídeo, o Casarão Firmino reconheceu o ocorrido, antes tratado pelo espaço como um boato. O dono do espaço, José Carlos Firmino, que estava no interior do estabelecimento durante o crime, afirmou que os seguranças mentiram para ele sobre o espancamento. O Casarão anunciou o afastamento de toda a equipe e mais rigor nas contratações.



O caso teve ampla repercussão em entidades que defendem direitos LGBTs no Rio de Janeiro. Ativistas Os autores foram identificados e indiciados inclusive pelo crime de transfobia, informou o delegado Bruno Ciniello, titular da delegacia da Lapa, sem, no entanto, informar quantas pessoas foram indiciadas pelo crime. Em janeiro, onze seguranças foram intimados a depor. Na madrugada daquela sexta-feira, três mulheres que aproveitaram a noite de samba foram vítimas de chutes e empurrões. Segundo testemunhas, a violência contra as três teve início após a percepção de que seriam pessoas trans, apesar de uma das mulheres ser cisgênero.Inicialmente, as vítimas relataram terem sido tratadas como suspeitas, mas o inquérito virou e o caso passou a ser investigado como crime de transfobia. Uma testemunha filmou o momento em que seguranças da casa espancaram as mulheres caídas no chão. A partir da divulgação do vídeo, o Casarão Firmino reconheceu o ocorrido, antes tratado pelo espaço como um boato. O dono do espaço, José Carlos Firmino, que estava no interior do estabelecimento durante o crime, afirmou que os seguranças mentiram para ele sobre o espancamento. O Casarão anunciou o afastamento de toda a equipe e mais rigor nas contratações.O caso teve ampla repercussão em entidades que defendem direitos LGBTs no Rio de Janeiro. Ativistas organizaram um ato que começou na Cinelândia e foi até o local do espancamento para reivindicar o fim da violência contra a população LGBTQIA+ na Lapa.

Cartilha do samba



Rodas de samba que se apresentam no Centro também se mobilizaram contra a transfobia no samba e produziram uma Rodas de samba que se apresentam no Centro também se mobilizaram contra a transfobia no samba e produziram uma cartilha de compromisso com os movimentos sociais. Foram estruturadas sete recomendações para que a população LGBTQIAPN+ e outros grupos fiquem seguros e acolhidos nas rodas de samba. "O samba sempre foi um espaço de aquilombamento e resistência mas que também reproduz machismo, racismo, lgbtifobia e outras opressões. Sambar é direito de todas, todos e todes", diz um trecho da cartilha.

As orientações incluem entrada gratuita para pessoas trans, contratação de pessoas LGBTs e formação da equipe para combater situações de preconceito e entender questões de identidade de gênero e orientação sexual.

Dono do Casarão ficou preso



Em maio deste ano, o dono do Casarão do Firmino, José Carlos Firmino Júnior, chegou a ser Em maio deste ano, o dono do Casarão do Firmino, José Carlos Firmino Júnior, chegou a ser preso por sete dias em uma operação da Polícia Civil, mas por outro motivo. Ele possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela 10ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) por conta de um crime de receptação de um caminhão roubado e pela venda de peças do veículo. O roubo do veículo aconteceu em 2009 no Recife, capital de Pernambuco. Firmino já havia sido sentenciado pelo crime em um processo de outra comarca e a nova prisão foi considerada irregular.

O DIA pediu atualização do MP após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil do Rio, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.