Cartaz pede doações de sangue para de Ana Beatriz Barcelos do Nascimento - Reprodução

Publicado 18/06/2024 13:55 | Atualizado 18/06/2024 13:57

Rio - A menina de 13 anos baleada enquanto voltava de uma aula de balé na Ilha do Governador, na Zona Norte, permanece internada em estado grave, conforme o boletim divulgado nesta terça-feira (18). Familiares pediram doações de sangue para a adolescente nesta segunda (17), em cartaz divulgado nas redes sociais.Na publicação, é informado que a menina tem tipo sanguíneo O +, mas que todos os tipos são aceitos. Para doar, basta se direcionar ao Hemorio, que fica na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio, e informar o nome completo da paciente - Ana Beatriz Barcelos do Nascimento - e o hospital onde ela está, que é o Municipal Souza Aguiar, também no Centro.