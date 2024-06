Homem foi preso já fora da estação de trem de Madureira, na Rua Carolina Machado - Reprodução/Maps

Publicado 19/06/2024 13:39

Rio - Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual contra passageira em trem do ramal Japeri, na manhã desta quarta-feira (19), na altura da Estação Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o autor ejaculou na perna da vítima e tentou fugir do local, mas acabou detido.

A SuperVia informou que os agentes foram alertados pelos próprios passageiros que presenciaram o ato e pela vítima. "Após praticar ato libidinoso contra uma passageira dentro do trem, um homem tentou escapar pela estação Madureira", diz comunicado da concessionária.

A partir da comunicação, uma equipe de PMs do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), apoiada por policias do 9º BPM (Rocha Miranda), prenderam o suspeito na Rua Carolina Machado, em frente a estação.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 29ª DP (Madureira), onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Testemunhas que presenciaram o caso estão sendo ouvidas na delegacia.