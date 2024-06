Prédio avaliado em R$ 5 milhões estava sendo construído irregularmente - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 29/06/2024 08:53

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) realizou nesta sexta-feira (28) a demolição de um edifício de dois pavimentos construído irregularmente no Recreio, na Zona Oeste. O prédio, com aproximadamente 2.000 metros quadrados de área construída, não possuía licença nem atendia os parâmetros urbanísticos da região, que fica nas imediações do Terreirão, área que sofre influência do crime organizado. Engenheiros da prefeitura estimam um prejuízo para o responsável de cerca de R$ 5 milhões.

O andar térreo encontrava-se em fase de estrutura com escoras de madeira e pilotis, enquanto o segundo pavimento tinha nove apartamentos em fase de alvenaria e emboço. Já a fachada estava em fase de acabamento.

"Seguimos focados em preservar vidas, asfixiar financeiramente o crime organizado e ordenar a cidade", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. Também participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Comlurb.



Desde 2021, a prefeitura já realizou mais de quatro mil demolições de construções irregulares, sendo 70% delas em áreas sob influência do crime organizado. As ações causaram um prejuízo de R$ 1 bilhão aos responsáveis.