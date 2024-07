Agressor foi ouvido na 59ª DP (Duque de Caxias) e responderá por maus-tratos a animais - Reprodução/Google Maps

Agressor foi ouvido na 59ª DP (Duque de Caxias) e responderá por maus-tratos a animaisReprodução/Google Maps

Publicado 05/07/2024 14:02 | Atualizado 05/07/2024 14:03

Rio - Um homem foi denunciado pela própria família, após agredir um cachorro com um pedaço de madeira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os ataques foram flagrados por câmeras de segurança e equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal precisaram resgatar o animal ferido. O agressor chegou a ser detido, nesta quinta-feira (4), mas foi liberado.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, os vídeos das agressões foram recebidos pelo deputado federal Marcos Tavares (PDT), que acionou a secretaria. Na quinta-feira, servidores da Coordenadoria de Proteção Animal, acompanhados do parlamentar e da polícia, estiveram na casa onde o crime aconteceu e identificaram o agressor, que foi encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias).

Ainda segundo a prefeitura, uma das veterinárias que participou da ação acompanhou o cachorro até o Hospital Veterinário Municipal, no Jardim Primavera, e exames de imagem constataram a presença de cinco projéteis de chumbinho alojados em seu corpo. Após ser medicado, o animal foi devolvido à família tutora, que denunciou o homem e se mostrou apta a permenecer com ele. O responsável pelo bichinho é pai do agressor. Em nota, a Polícia Civil informou que o autor foi ouvido e responderá por maus-tratos a animais.