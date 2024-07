Suspeito foi preso após roubar ônibus na Barra - Divulgação

Publicado 07/07/2024 13:49 | Atualizado 07/07/2024 13:50

Rio - PMs prenderam, neste sábado (7), o foragido da justiça Robert Santos, de 20 anos, após roubo em um coletivo na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Robson tinha um mandado de prisão em aberto na 35ª Vara Criminal da Capital por furto. Com ele, foram apreendidos nove celulares, cordões e uma pistola falsa.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, agentes patrulhavam a região e desconfiaram do rapaz andando próximo à estação do BRT Guignard. Na abordagem, ele tentou fugiu e foi preso pelo Patrulhamento Tático Móvel do Recreio juntamente com o Recreio Presente.

Os policiais encaminharam as vítimas para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para o registro da ocorrência, e Robert foi preso em flagrante. O Disque Denúncia reforça seu pedido à população para que façam denúncias anônimas e ajudem a encontrar possíveis criminosos, através dos números de telefone (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177.