Primeira unidade do Espaço Multivioleta no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/07/2024 12:59

Rio - Foi inaugurada, na manhã desta segunda-feira (8), em São João de Meriti, na Baixada, a primeira sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência em uma unidade de saúde estadual. Localizado no Hospital da Mulher Heloneida Studart, no bairro Jardim José Bonifácio, o Espaço Multivioleta, como foi batizado, conta com protocolo de atendimento multidisciplinar e abordagem humanizada às mulheres que necessitarem dos serviços.

O equipamento tem como objetivo melhorar o fluxo de atendimento e fortalecer a rede especializada de apoio às mulheres que sofrem de violência física, verbal, psicológica, emocional e patrimonial.

Segundo o Governo do estado, a meta é que sejam construídas, ao todo, 34 unidades do espaço na rede de saúde.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito de São João de Meriti, João Ferreira Neto, o Dr. João, e outras autoridades.