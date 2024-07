Incêndio em um contêiner na Cidade das Artes gerou uma densa camada de fumaça - Reprodução / Redes Sociais

Incêndio em um contêiner na Cidade das Artes gerou uma densa camada de fumaçaReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/07/2024 15:29 | Atualizado 08/07/2024 15:38

Rio - Uma torre de água antiga pegou fogo, na proximidade da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (8). O incêndio causou uma densa camada de fumaça, surpreendendo quem passava pela região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h50 e o incêndio foi controlado uma hora depois, às 10h50. De acordo com a corporação, não houve vítimas no incidente.



A chama preta, que teria sido ocasionada pela queima de papelão, chamou a atenção dos motoristas que passavam pela Avenida Ayrton Senna e pela Avenida das Américas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a densa camada de fumaça se propagando pelo céu.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), nenhuma via precisou ser interditada.



De acordo com a Cidade das Artes, o incêndio aconteceu na parte externa do espaço, em uma torre de água antiga que estava sendo cortada com maçarico para ser encaminhada ao ferro-velho. A direção informou que o fogo foi rapidamente controlado e os trabalhos continuaram sem nenhum prejuízo.