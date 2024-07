Casa Warner, no Shopping Nova América, ficou completamente destruída após incêndio - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 09/07/2024 11:57 | Atualizado 09/07/2024 13:05

DIA, é possível ver o cenário de destruição no local, com objetos e painéis queimados. Rio- Após o incêndio na Casa Warner , exposição interativa da empresa de mídia Warner Bros, no Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (9), o espaço foi resumido à cinzas. Em imagens obtidas pelo, é possível ver o cenário de destruição no local, com objetos e painéis queimados.



A exposição, que estreou no dia 14 de junho, tinha como objetivo proporcionar experiências relacionadas a séries, filmes e desenhos que fazem parte do conglomerado. A exposição, que estreou no dia 14 de junho, tinha como objetivo proporcionar experiências relacionadas a séries, filmes e desenhos que fazem parte do conglomerado.

No local, a apresentação mostrava figurinos, estátuas e objetos icônicos de franquias da companhia. Os principais atrativos eram homenagens aos 85 anos do super-herói Batman. Referências a seus filmes e quadrinhos, como o “Batmóvel” original da série dos anos 1960, protagonizaram a tour.



O espaço ainda contava com outras referências a franquias aclamadas, como a boneca do filme de terror Anabelle e a van do desenho Scooby-Doo. Além de referências a Looney Tunes, o Universo DC, Harry Potter, Matrix, Senhor dos Anéis e Sexta-Feira 13.



Em nota, o Shopping Nova América informou que ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. "O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação", disse em comunicado.



Para aqueles que já haviam comprado ingressos para a exposição, o shopping informou que o reembolso e cancelamento serão realizados de forma automática a partir desta terça-feira (9). Em caso de dúvidas, o público pode entrar em contato diretamente com a empresa responsável pela venda, a Ticketmaster.

Procurada, a Polícia Civil disse que caso foi registrado na 44ª (Inhaúma) e que a perícia foi realizada no local. Testemunhas serão ouvidas e outras diligências serão realizadas para apurar as circunstâncias do incêndio.