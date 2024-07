Uma faixa da via precisou ser interditada por conta do incêndio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/07/2024 09:59

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (10), na Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Rio Ônibus, o coletivo sofreu uma pane elétrica em meio a uma das viagens, mas não houve vítimas.

Em nota, informaram que o "veículo será periciado para identificar a origem do problema". O ônibus atingido pelo fogo fazia parte da linha 803 (Senador Camará x Taquara).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h20 para a ocorrência. As chamas já foram controladas e está sendo realizado um trabalho de rescaldo.

Segundo o Centro de Operações Rio, a Estrada do Catonho teve uma faixa interditada, no sentido Taquara, por conta do incêndio. O trânsito está intenso no trecho. Agentes da Comlurb também foram acionados e estão no local.