Previsão é que o reparo seja concluído ainda na manhã desta quinta-feira (11) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Previsão é que o reparo seja concluído ainda na manhã desta quinta-feira (11)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/07/2024 08:20 | Atualizado 11/07/2024 08:41

tubulação que rompeu na Rua Verna de Magalhães, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, foi concluído na manhã desta quinta-feira (11). O vazamento foi provocado pela queda de uma árvore. Após o conserto, os técnicos da Águas do Rio atuam no fechamento da cratera. Rio - O reparo na, Zona Norte do Rio, foi concluído na manhã desta quinta-feira (11). O vazamento foi provocado pela queda de uma árvore. Após o conserto, os técnicos da Águas do Rio atuam no fechamento da cratera.

fotogaleria

Por conta do incidente, sete bairros da região tiverem o abastecimento de água afetado e a via permanece fechada. Moradores do Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo, Rocha, São Francisco Xavier, Méier e Lins de Vasconcelos terão o fornecimento retomado gradativamente após o fim do reparo.

A via chegou a ficar alagada e com pedaços de tronco e folhas pelo chão. A árvore foi removida pela Comlurb que informou também já ter finalizado o trabalho no local. Segundo a Águas do Rio, o volume de líquido na via foi contido.