Criminosos tentaram impedir acesso dos policiais à comunidade da Titica - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/07/2024 08:43 | Atualizado 11/07/2024 12:46

Rio - Criminosos colocaram fogo em barricadas nas vias de acesso à comunidade da Titica, em Santíssimo, na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (11), durante uma ação da Polícia Militar.



De acordo com a corporação, agentes do 40° BPM (Campo Grande) atuam na região. O fogo foi colocado para conter o avanço das equipes, porém, já foi controlado e a operação continua.

Policiais localizaram um esconderijo usado por criminosos para guardar drogas. Quatro pessoas foram presas e uma granada apreendida. A ocorrência está em andamento.



Já na Zona Norte, policiais militares do 3° BPM (Méier) realizam uma operação na comunidade da Galinha, em Inhaúma. Até o momento, dois criminosos foram detidos, sendo que, contra um deles, havia um mandado de prisão em aberto por roubo.



Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador, munição e drogas. A ocorrência está em andamento.



Na Baixada Fluminense, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) fazem uma ação nas comunidades Mangueirinha e Lixão, em Duque de Caxias. Cinco criminosos já foram presos.



Durante retirada de barricadas, um policial foi atingido por um tiro nas pernas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, onde está sendo atendido. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Ocorrência em andamento.



Já na Região Metropolitana, policiais do 35° BPM (Itaboraí) fazem uma operação no Complexo da Reta Velha, em Itaboraí. Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.