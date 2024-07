Hospital dos Servidores do Estado cancelou os atendimentos desta quinta-feira (11) - Reprodução / Google Street View

Publicado 11/07/2024 10:13 | Atualizado 11/07/2024 11:10

Rio - Diversos bairros da Zona Norte e do Centro do Rio tiveram o abastecimento de água interrompido devido ao vazamento de uma adutora em Manguinhos. O incidente que ocorreu no último domingo (7) causou transtornos para moradores da região e para o Hospital dos Servidores do Estado, na Gamboa. O reparo foi concluído na tarde desta quarta-feira (10), no entanto, o fornecimento de água pode demorar até 72 horas para ser normalizado.



A unidade de saúde precisou cancelar todos os atendimentos e consultas programadas para esta quinta-feira (11) devido à falta de água. O hospital está operando apenas com atendimentos emergenciais, priorizando casos de urgência e emergência.

Segundo a Águas do Rio, foram enviados 18 caminhões-pipa para a unidade. A empresa disse, ainda, que o abastecimento está normalizado e as cisternas do hospital estão cheias. De acordo com a concessionária, todas as unidades de saúde, que têm prioridade no atendimento via caminhão-pipa, foram comunicadas sobre o reparo na tarde de segunda-feira (8).

Através das redes sociais, internautas expressaram indignação devido ao cancelamento das consultas sem aviso prévio, criticando a falta de comunicação e planejamento. "Hospital Federal dos Servidores indo para o segundo dia sem atendimento, cancelando exames, consultas, cirurgias por falta de água, que incompetência com os pacientes", ressaltou um. "Gente, cadê a água do Hospital dos Servidores? Pelo amor de Deus", questionou outra pessoa. "No Rio, 450 pacientes internados no Hospital dos servidores estão sem água há 2 dias. Um dos maiores hospitais públicos do Brasil está sem água. Isso é inacreditável", desabafou outro.



A Águas do Rio informou que a regularização do abastecimento nessas regiões ocorrerá de forma gradativa, podendo levar até 72 horas, especialmente nas áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição. Por isso, a concessionária orienta que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento. Os bairros do Flamengo, Catete, Glória e Laranjeiras, na Zona Sul, também foram afetados.