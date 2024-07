Réplica de pistola utilizada no crime e os oito celulares roubados foram apreendidos - Reprodução / Redes sociais

Réplica de pistola utilizada no crime e os oito celulares roubados foram apreendidosReprodução / Redes sociais

Publicado 11/07/2024 11:33

Rio - Um criminoso foi preso por policiais militares, na noite desta quarta-feira (10), logo após roubar oito celulares de passageiros de um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Segundo a PM, uma equipe do 15° BPM (Duque de Caxias) estava em patrulhamento pela Avenida Nilo Peçanha quando recebeu a informação de que um coletivo teria acabado de ser assaltado na rua.



Os policiais encontraram as vítimas, que descreveram as características do criminoso. A corporação informou que ele foi detido nas proximidades da via e que, após revista, os agentes apreenderam a réplica de pistola utilizada no crime, além dos celulares roubados.



A linha do ônibus assaltado, no entanto, não foi divulgada. O homem, que não teve identidade revelada, foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos).