Policial está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, no FonsecaArquivo / Agência O Dia

Publicado 11/07/2024 10:19 | Atualizado 11/07/2024 11:27

Rio - O estado de saúde do policial civil Ricardo Gonçalves, baleado após tentativa de assalto em Niterói, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (10), permanece grave. O quadro de saúde foi divulgado nesta quinta-feira (11) pela direção do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde o agente está internado.