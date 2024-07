Veículo transitava em alta velocidade quando foi abordado pela equipe da PRF - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Veículo transitava em alta velocidade quando foi abordado pela equipe da PRFDivulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 16/07/2024 12:13

Rio - Dois homens foram presos, na noite desta segunda-feira (15), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Rio-Magé, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, o motorista e o passageiro estavam em um veículo roubado.

A PRF informou que, durante fiscalização, a equipe decidiu abordar o carro que transitava pela via em alta velocidade. Durante a inspeção do veículo, os policiais constataram que ele estava com registro de roubo, em fevereiro deste ano.

Dentro do carro, os agentes encontraram um revólver e uma pistola com kit rajada e cinco carregadores, além de 135 munições. Foi localizado, ainda, um drone e quatro celulares.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.