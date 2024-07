Criança e quatro homens foram baleados em Pilar, em Duque de Caxias, neste domingo (14) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/07/2024 10:13

No entanto, apesar do procedimento, a unidade informou que a criança permanece internada em estado gravíssimo, entubada e sob cuidados intensivos dos profissionais.

O menino estava no interior de um bar, no bairro Pilar, quando, segundo testemunhas, criminosos encapuzados passaram atirando. Outras quatro pessoas ficaram feridas no ataque, que aconteceu no último domingo (14).Ian Barbosa de Carvalho, de 21 anos, atingido no tórax, abdômen e mandíbula, evoluiu para quadro estável nesta terça, e está respirando sem ajuda de aparelhos. Na segunda (15), após passar por cirurgia, ele estava em estado grave e entubado.Douglas Augusto Vitório Silva, 32, ainda de acordo com o boletim médico, está "lúcido, orientado e estável". Ele foi atingido na mão e no braço esquerdo, e precisou passar por cirurgia devido a uma fratura exposta. Alex Marcelino do Nascimento, 30, tem o mesmo quadro de Douglas, apesar de ter sido baleado no abdômen e no membro inferior esquerdo.Carlos Alberto Faria, 26, foi atingido de raspão na perna esquerda, passou por observação dos médicos, e recebeu alta ainda do domingo (14).Procurada para falar sobre o andamento das investigações, a Polícia Civil ainda não retornou. A última informação divulgada foi de que "um suspeito foi encaminhado à delegacia, ouvido e liberado, pois não foi reconhecido pelas vítimas."Na ocasião, a corporação ressaltou que os agentes também estão ouvindo as vítimas e testemunhas, e que a "investigação está em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime." O caso está na 60ª DP (Campos Elíseos).