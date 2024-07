Mostra reúne cerca de 100 peças raras - Divulgação / Palácio Tiradentes

Mostra reúne cerca de 100 peças raras Divulgação / Palácio Tiradentes

Publicado 16/07/2024 13:23 | Atualizado 16/07/2024 16:02

Rio - Cerca de 100 obras raras, de civilizações do continente africano entre os séculos XVII e XX, estão em exposição no Palácio Tiradentes, no Centro, até o dia 9 de agosto. Gratuita, a mostra "Arte Tribal Africana", idealizada pelo escritor e colecionador Maciel de Aguiar, reúne parte do acervo do África Brasil Museu Intercontinental, localizado no Espírito Santo.

fotogaleria

A exposição propõe uma imersão na cultura milenar que influencia o Brasil e o mundo. "As peças raras que compõem este acervo contam parte da história do continente africano, reconhecendo sua importância, riqueza cultural e contribuição para a constituição da civilização brasileira", disse o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.



Além das peças históricas, o público que for à sede histórica da Alerj poderá, ainda, visitar a exposição fotográfica 'Africanidades', que ocupa os corredores do terceiro andar do edifício. A mostra é fruto do projeto de mesmo nome realizado no Ciep 201 Aarão Steinbruch, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com o objetivo de combater a violência racial.

As exposições ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Palácio Tiradentes, na Rua Primeiro de Março, S/N, na Praça XV. O acesso para pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas poderá ser feito pela Rua Dom Manuel, atrás do Palácio.