Na ação, uma pistola calibre 9mm foi apreendida - Divulgação

Publicado 17/07/2024 09:52 | Atualizado 17/07/2024 10:43

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), um criminoso conhecido como "Furioso", no Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. O homem é apontado como um dos chefes da comunidade.



Ainda segundo a corporação, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda), foram acionados para uma ocorrência na Rua Pagardo Bispo de Oliveira após informações de que bandidos estariam planejando um ataque à comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel.



No local, foi intensificado o patrulhamento e durante buscas pela área, o suspeito foi localizado. Com ele, uma pistola calibre 9mm foi apreendida.

A favela do Muquiço é comandada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto a Palmeirinha tem o domínio do Comando Vermelho (CV). As regiões sofrem com disputa de território entre os traficantes.