Agentes trabalham no reparo de vazamento no MaracanãDivulgação / Águas do Rio

Publicado 17/07/2024 12:41

Rio - Vinte bairros das zonas Norte e Sul podem ficar sem água devido à uma manutenção emergencial, de um vazamento, que ocorreu na Avenida Rei Pelé, em frente à UERJ, na Zona Norte do Rio. Funcionários da Águas do Rio trabalham na manutenção desde a madrugada desta quarta-feira (17) e precisaram reduzir o fornecimento de água tratada para executar o serviço.



De acordo com a concessionária, a tubulação está localizada em um ponto estratégico do sistema de abastecimento. O vazamento foi descoberto após uma investigação motivada pelo fornecimento irregular de água e verificação de que a pressão não estava normal em alguns locais. Os funcionários utilizaram um equipamento chamado geofone e encontraram três pontos que precisavam de obras.



O serviço no bairro do Maracanã deve ser concluído no fim desta quarta-feira (17), mas a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradativa e pode levar 72 horas, especialmente nas pontas das redes de distribuição e nas áreas elevadas.



Ainda segundo a concessionária, durante a última madrugada outras duas tubulações de grande porte, que fazem parte desse mesmo sistema, precisaram de reparo em Vila Isabel, na Zona Norte, e em Santa Teresa, na Zona Sul .



A Águas do Rio orienta que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias. Os serviços essenciais, como unidades de saúde, têm prioridade no abastecimento alternativo via caminhão-pipa.



Os clientes que tiverem dúvidas podem entrar em contato de forma gratuita através de ligações ou mensagens via WhatsApp no telefone 0800 195 0 195.



Confira os bairros afetados



Zona Norte



Andaraí

Catumbi

Engenho Novo

Lins de Vasconcelos

Maracanã

Méier (partes)

Praça da Bandeira

Riachuelo

Rio Comprido

Rocha

Sampaio

São Francisco Xavier

Tijuca

Vila Isabel



Zona Sul



Botafogo

Cosme Velho

Laranjeiras

Leme

Santa Teresa

Urca