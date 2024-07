Programa RJ para Todos atende moradores da Muzema e de Rio das Pedras - Marcelo Regua / Governo do Estado

Publicado 19/07/2024 09:28

Rio - Moradores das comunidades da Muzema e de Rio das Pedras, na Zona Oeste, participam de um mutirão de atendimento nesta sexta-feira (19), no segundo dia de atividades sociais da Ação Estruturada Ordo . Até 13h, o programa "RJ para Todos" vai realizar emissão de documentos, oferecer vagas de emprego e serviços de salão de beleza gratuito.Estão disponíveis atendimentos para a primeira e segunda vias do RG, isenções para certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre os direitos do consumidor, migração e refúgio, oportunidades de emprego e carteira de trabalho digital, massoterapia, corte de cabelo, manicure e trança tererê. Segundo o Governo do Estado, durante a ação, há atendimento especializado para pessoas com deficiência e idosos.Sitio do Pai João - Estrada do Itanhangá, n° 270CAIC Euclides da Cunha - Av. Eng. Souza Filho, S/ Nº - Rio das PedrasNa segunda-feira (15), as polícias Militar e Civil iniciaram uma megaoperação na Zona Oeste do Rio, sem data para encerrar, com o objetivo de asfixiar a disputa territorial entre milicianos e traficantes. Entre os alvos estão a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e Cesar Maia.Em cinco dias, os agentes atuaram em 14 comunidades, onde 74 pessoas foram presas e mais de 2.300 munições apreendidas.Nesta quinta-feira (18), começou a ser oferecido o programa "RJ para Todos", para levar ações sociais para as 14 comunidades da Ação Ordo. "O Governo do Estado entende que a Segurança Pública e o Desenvolvimento Social devem andar juntos para melhorar a qualidade de vida das pessoas", afirmou o secretário de Governo, André Moura.