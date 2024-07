Sepultamento de Rafael Felix, 20 anos, no Cemitério de Irajá, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 22/07/2024 13:55

Rio - O sepultamento de Rafael Felix Paulucci, de 20 anos, baleado durante uma tentativa de assalto à loja em que trabalhava em Rocha Miranda, na Zona Norte, reuniu familiares e amigos no Cemitério de Irajá, na mesma região, na tarde desta segunda-feira (22). Ao final do cortejo, uma salva de palmas foi realizada em homenagem ao jovem.

Abalada, a família pediu por privacidade e não quis falar com a imprensa. O crime aconteceu no último sábado (20), na loja “G Multimarcas”, localizada na Avenida dos Italianos. Segundo a PM, dois clientes reagiram à tentativa de assalto atirando contra o criminoso, o que gerou um confronto. Na ocasião, Rafael chegou a ser socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos.



No dia seguinte, a loja informou que ficará fechada por tempo indeterminado. "Estamos de luto. No momento, todos nós estamos sem cabeça pela situação ocorrida. Quero que todos vocês orem pela alma do Rafael e que ele possa descansar em paz", diz o comunicado.



O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que segue com as investigações.