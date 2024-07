Catedral do Rio de Janeiro recebe o coral - Reprodução

Publicado 25/07/2024 11:38 | Atualizado 25/07/2024 11:51

Rio - A Arquidiocese do Rio de Janeiro recebe, até a próxima terça-feira (30), inscrições para montar um coral. A audição do projeto, que é voltado para todas as idades, será realizada no dia 6 de agosto, às 18h, na Catedral Metropolitana.

De acordo com o site da instituição, a proposta do grupo é mesclar música sacra e espírito comunitário. Os ensaios vão ocorrer quinzenalmente.

Com coordenação do maestro Marcos Paulo Mendes, o objetivo da iniciativa é abrir oportunidades para pessoas que queiram demonstrar amor pela música. Qualquer pessoa pode se inscrever através do email camsarqrio@gmail.com ou do telefone (21) 98576-5954.

A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro fica na Avenida Chile, 245, Centro.