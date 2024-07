PM realizou grande apreensão de drogas na Brasília - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/07/2024 13:46 | Atualizado 25/07/2024 15:53

Rio - Oito homens suspeitos de tráfico foram presos, na manhã desta quinta-feira (25), na comunidade Nova Brasília, em Niterói, Região Metropolitana, durante uma operação da Polícia Militar.

Entre os presos, quatro já tinham passagem pela polícia. Um deles, conhecido como 'Magrinho', possui anotações criminais por furto, roubo e lesão corporal.

De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), os agentes faziam patrulhamento na Travessa Zalmir Garcia, na comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca, quando viram um grupo em atitude suspeita.

Os criminosos atacaram os agentes e houve troca de tiros. Não há informações sobre feridos.

Foram apreendidos ⁠1.461 invólucros de maconha, 1.016 pinos de cocaína, ⁠500 pedras de crack, três pistolas, 65 munições, cinco rádios comunicadores, três celulares e R$ 211 em espécie.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).