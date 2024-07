126ªDP - Divulgação/PM

Publicado 31/07/2024 09:29

Rio - O laudo pericial de necropsia sobre a morte da criança de 2 anos e 11 meses , que deu entrada em um hospital do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com sinais de violência sexual na última segunda-feira (29), não comprovou a existência de abusos supostamente sofridos pela vítima.

De acordo com o delegado Phelipe Cyrne Mattos, da 126ªDP (Cabo Frio), responsável pelas investigações do caso, o laudo vai precisar de exames complementares para determinar a causa da morte.

A menina foi levada ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos pelo pai e o irmão de 18 anos, mas ela já chegou sem vida à unidade.

De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, após o acolhimento e atendimento da equipe médica, foi identificada suspeita de violência sexual e a gestão da unidade tomou as medidas cabíveis, entrando em contato com os órgãos responsáveis."A Secretaria de Saúde lamenta profundamente o ocorrido e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento", informou a pasta em nota.

Segundo a Polícia Civil, o pai da menina e o irmão dela foram levados para prestar depoimento na delegacia. Agentes da distrital também estiveram na casa dos responsáveis pela bebê e realizaram perícia.

À princípio, a criança estava em casa sob os cuidados do irmão mais velho e teria passado mal, momento em que foi socorrida. Os pais alegaram surpresa ao tomar conhecimento da suposta violência praticada contra a vítima.

As investigações ainda estão em andamento para esclarecer todos os fatos.