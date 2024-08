Suspeito chegou ao local na garupa de uma moto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/08/2024 12:50 | Atualizado 06/08/2024 12:52





De acordo com a família, o Rio - Uma câmera de segurança registrou o momento em que o padeiro Valdemir Araújo Lima, de 46 anos , foi morto a tiros, na noite do último domingo (4), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.De acordo com a família, o responsável pelo crime seria o genro da vítima. Por volta das 23h06, o suspeito chega na casa de Valdemir, na garupa de uma moto e pede para entrar.

Ao ter a entrada negada, ele tenta forçar, enquanto o padeiro tenta impedi-lo. Valdemir, defendendo sua filha, diz: 'Não vai entrar não. Você está errado'.



Depois, é possível ouvir um barulho alto. O suspeito força o portão da residência e consegue entrar. Segundos depois, acontece uma sequência de disparos.



Valdemir foi atingido por, pelo menos, 10 disparos na frente da filha, Jayanne Santos Lima, de 24 anos, e do neto, de 1, e não resistiu aos ferimentos. Ao ter a entrada negada, ele tenta forçar, enquanto o padeiro tenta impedi-lo. Valdemir, defendendo sua filha, diz: 'Não vai entrar não. Você está errado'.Depois, é possível ouvir um barulho alto. O suspeito força o portão da residência e consegue entrar. Segundos depois, acontece uma sequência de disparos.Valdemir foi atingido por, pelo menos, 10 disparos na frente da filha, Jayanne Santos Lima, de 24 anos, e do neto, de 1, e não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, a filha da vítima sai para a rua e começa a gritar desesperada. O suspeito, por sua vez, pega uma segunda moto e foge do local.



Segundo ela, todos estavam em uma festa, quando Valdemir a levou para sua casa, no bairro Luiz de Lemos, junto com o neto, que havia adormecido. Em seguida, ela seguiu para a própria residência, no bairro Jardim da Veiga, na companhia do suspeito, que acessou o imóvel pulando a janela.



A briga do casal iniciou após Jayanne ter esquecido a chave da residência na mochila da criança, que ficou na casa do avô. Para entrar em casa, Jayanne deu dois tapas na porta, quando o suspeito saiu descontrolado de casa e passou a agredi-la. Ao ouvir os gritos da vítima, vizinhos a acolheram e a levaram para a casa do pai dela.



Momentos depois, o acusado, que tem 31 anos e trabalha como motoboy, chegou à casa do sogro para agredir a companheira novamente. Na tentativa de proteger a filha, Valdemir foi baleado.



De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Valdemir chegou a ser levado com múltiplas perfurações por arma de fogo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, (HGNI), mas já chegou morto. O corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) do município.



Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 58ª DP (Posse). Os agentes realizam diligências para localizar o autor e esclarecer todos os fatos.