Homem foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reprodução

Publicado 08/08/2024 16:41 | Atualizado 08/08/2024 17:25

Rio - Um dos suspeitos de envolvimento no ataque a tiros contra o capitão da Polícia Militar Thiago Cardoso dos Santos , de 36 anos, ocorrido em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi preso, nesta quinta-feira (8), na Avenida Brasil. O homem, identificado apenas como Jacy, responde por tentativa de homicídio qualificado.

O crime aconteceu na manhã de terça-feira (6) no bairro Vila Emil. O policial saía de casa em seu veículo, um Toyota Corolla, quando sofreu uma emboscada de quatro criminosos. Três deles atiraram contra o carro do PM, que é blindado. O agente conseguiu fugir, mas, apesar da blindagem, ele foi baleado na mão e teve ferimentos no cotovelo.

Veja o vídeo:

Capitão da Polícia Militar é alvo de ataque a tiros em Mesquita.#Tiros #Mesquita #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/4QnJvB4c5p — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2024

Thiago foi socorrido por agentes do 20º BPM (Mesquita) e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a prefeitura do município, ele foi atendido na emergência, passou por exames complementares, realizou lavagem cirúrgica nos ferimentos e recebeu alta no mesmo dia.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Jacy estava em um outro veículo, monitorando a vítima e passando informações para os criminosos que realizaram o crime. O homem começou a ser monitorado e foi preso, nesta quinta, na Avenida Brasil. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária em aberto. O carro utilizado no ataque também foi apreendido.

A investigação segue em andamento com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos na tentativa de homicídio. Qualquer informação sobre os suspeitos podem ser enviadas ao Disque Denúncia da DHBF, de forma anônima, através do Whatsapp (21) 99805-4394.