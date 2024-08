Criminosos levavam quatro pistolas, uma espingarda, munições e coletes táticos - Reprodução

Publicado 11/08/2024 07:51 | Atualizado 11/08/2024 08:03

Rio - Três suspeitos de envolvimento com a milícia foram presos por PMs, neste sábado (10), enquanto extorquiam comerciantes em Queimados, Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, o grupo fortemente armado tentou fugir, mas acabou cercado no bairro Vila Camarim.

A equipe do 24º BPM (Queimados) recebeu a localização dos milicianos através de denúncias e, ao chegarem no local, se depararam com o bando. Com os criminosos, os policiais encontraram quatro pistolas, uma espingarda, carregadores de pistola, coletes táticos, munições, dinheiro e celulares.



Os presos e todo o material foram levado para delegacia da região, onde o caso foi registrado.