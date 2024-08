Carlos Fernando de Carvalho era dos dos mais importantes empresários do Rio - Divulgação

Carlos Fernando de Carvalho era dos dos mais importantes empresários do RioDivulgação

Publicado 11/08/2024 14:33

O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes lamentaram a morte do empresário e engenheiro Carlos Fernando de Carvalho, fundador da Carvalho Hosken. Doutor Carlos, como era chamado entre os amigos e funcionários, morreu neste sábado (10), aos 100 anos, de causas naturais

Em nota, o governador do Rio se pronunciou: "(...) um dos maiores empreendedores que a capital fluminense já teve. Homem visionário, dedicou seus 100 anos de vida, completados recentemente, a desenvolver e valorizar a Zona Oeste do Rio. Apostou em moradias com qualidade de vida na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, e deixa um legado de realizações no Rio de Janeiro, que, sem dúvida, impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas".

No Instagram, Paes se despediu do empresário, que ocupava a cadeira de presidente do Conselho da Carvalho Hosken. "Empreendedor, ousado e polêmico, Carlos Carvalho criou na Barra da Tijuca um novo estilo de vida e associação comunitária. Foi peça fundamental para que o Rio conseguisse com sucesso receber as Olimpíadas! Acima de tudo um apaixonado por nossa cidade. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

O empresário Ricardo Amaral, ícone da noite carioca, também falou do legado. "O Rio De Janeiro se despede de Carlos Carvalho - 100 anos de ação e empreendedorismo! Foi um privilégio ter podido ter te conhecido. Vai com Deus!", disse Amaral.

Em 15 de maio deste ano, Carlos Fernando de Carvalho recebeu da Câmara dos Vereadores o título de Cidadão Benemérito do Município do Rio.



O velório acontece nesta segunda-feira (12 de agosto), das 10h às 13h, no Cemitério da Penitência, no Caju.



Legado na paisagem urbana da Barra

Carioca de Jacarepaguá, nascido em 28 de maio de 1924, Carlos Fernando de Carvalho deixa um legado da paisagem urbanística da cidade, principalmente na Barra da Tijuca. Formado na Escola Politécnica de Engenharia em 1949, ele fundou a Carvalho Hosken aos 27 anos, em 1951, iniciando suas atividades com a realização de obras públicas por todo o país.

A partir da década de 1960, o engenheiro começou a atuar no mercado imobiliário, desenvolvendo projetos comerciais e residenciais, com destaque para o Centro Empresarial Charles de Gaulle, um dos prédios de escritórios mais famosos do Centro do Rio.

Já na Zona Sul, a assinatura de Carlos Fernando de Carvalho está em residenciais de alto padrão como o Quintas e Quintais, no Leblon, e o Classe Tornado, em Botafogo. Visionário e ousado, o engenheiro percebeu que a Barra seria o crescimento natural do Rio de Janeiro.

Desta iniciativa surgiu a era dos bairros planejados, que deram origem ao "Barra Way of Life", estilo que contribuiu para a Barra da Tijuca ficar conhecida como Miami Carioca.

A Carvalho Hosken também é responsável por vários empreendimentos como Rio2, Cidade Jardim, Península, Centro Metropolitano, além de tantos outros como Atlântico Sul, Village São Conrado e a Ilha Pura, que abrigou atletas nas Olimpíadas do Rio, em 2016.