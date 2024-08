Dupla de passava por técnicos de eletrodomésticos para poder aplicar golpe - Divulgação

Publicado 12/08/2024 18:36 | Atualizado 12/08/2024 18:54

Rio - Dois homens naturais do estado de São Paulo foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (12), por aplicar o golpe da clonagem de cartão em bairros da Zona Sul. Segundo investigadores da 13ª DP (Copacabana), os suspeitos se passavam por técnicos de eletrodomésticos para enganar vítimas e conseguir os dados de pagamento. Três pessoas tiveram prejuízo de mais de R$ 40 mil.

O serviço de reparo dos equipamentos era oferecido por meio de um site de busca de mão de obra. A dupla chegava na casa das vítimas, realizavam uma avaliação do eletrodoméstico e sempre sugeriam reparos de valor elevado.

A forma de pagamento, contudo, não poderia ser no dinheiro ou Pix. Dessa forma, os clientes se viam obrigados a pagar no cartão, que era clonado imediatamente e passava a ser usado em compras.

De acordo com os investigadores da distrital, somente no bairro de Copacabana, foram oito registros contra a dupla. Os dois irão responder pelo crime de estelionato. A 13ª DP segue em busca de um terceiro envolvido no esquema.