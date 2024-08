Gabrielle segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Divulgação

Gabrielle segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Divulgação

Publicado 12/08/2024 18:28 | Atualizado 12/08/2024 18:56

Rio - Gabrielle Oliveira da Silva, esfaqueada na cabeça e na mão pelo vizinho em Japeri , na Baixada Fluminense, segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu nesta segunda-feira (12) sob os cuidados de cirurgiões plásticos.

A vítima chegou à unidade na madrugada de sábado (10) com ferimentos provocados por arma branca na cabeça e na mão. No mesmo dia, ela passou por uma tomografia de crânio, que não apresentou anormalidades.

Nesta segunda, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Gabrielle segue internada com quadro estável e sob tratamento das equipes médicas de cirurgia geral e plástica.

Antes de dar entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, Gabrielle foi socorrida e encaminhada à Policlínica Itália Franco, ainda em Japeri. No local, ela contou para policiais do 24º BPM (Queimados) que seu vizinho foi o responsável pelos ferimentos.

O caso é investigado pela 63ª DP (Japeri).