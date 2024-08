PMs atuam nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, no Complexo de Israel - Arquivo / Agência O Dia

PMs atuam nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, no Complexo de IsraelArquivo / Agência O Dia

Publicado 14/08/2024 07:27 | Atualizado 14/08/2024 07:28

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, pelo segundo dia seguido, nas comunidades Pica-Pau , Cinco Bocas e Cidade Alta, todas na Zona Norte. Segundo a corporação, o objetivo desta quarta-feira (14) é combater o roubo de veículos e interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais, A região, que faz parte do Complexo de Israel, é alvo de constantes conflitos entre grupos de facções rivais.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos nas localidades por volta das 6h. Até o momento, não há registros de presos ou apreensões.Na terça-feira (13), um ônibus da linha 335 (Cordovil x Tiradentes) chegou a ser sequestrado e utilizado como barricada para impedir a entrada de policiais no local. Na ocasião, além de reprimir o crime organizado, os agentes atuaram para desobstruir as vias da comunidade.

A guerra entre criminosos vem se estendendo há semanas devido à disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado , até o início de agosto, 29 tiroteios foram registrados no Complexo de Israel somente neste ano . Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Em 2023, neste mesmo período, foram 25 confrontos, que deixaram cinco mortos e três feridos.Os bairros Brás de Pina e Cordovil, que abrigam as comunidades, tiveram ainda um aumento no número de confrontos comparado ao período entre 1º de janeiro e 1º de agosto de 2023, sendo 58 incidentes de tiroteio em 2024 comparados a 37 em 2023, e 22 casos de tiroteio em 2024 contra 17 no ano passado, respectivamente.