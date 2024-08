Demolições de imóveis de luxo continuam pelo quinto dia seguido na Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 23/08/2024 08:00 | Atualizado 23/08/2024 10:27



Rio - A Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), com apoio da PM, realizam nesta sexta-feira (23) o quinto dia seguido de operação no Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte, para demolição de um condomínio de luxo com 40 imóveis construídos pelo tráfico. As ações também têm afetado serviços prestados à população, com o fechamento de clínicas da família e escolas da região.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, duas escolas estaduais, o Ciep 326 César Pernetta e o Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes, que juntas atendem 1.424 alunos, não abriram desde a última segunda-feira (19). Apesar de completar cinco dias sem aula, a pasta informou que conteúdos pedagógicos perdidos serão repostos para evitar prejuízos aos alunos.

Já as unidades municipais, que chegaram a ser afetadas na última quarta-feira, com 24 unidades fechadas, funcionam normalmente desde quinta-feira (22). Segundo a Ong Redes Maré, ao todo 9 mil alunos foram prejudicados.

Em relação à Saúde, a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Ao todo, essa é a sétima vez que os agentes atuam nas comunidades para combater a lavagem de dinheiro do crime organizado.

Após o quarto dia seguido de operação, na noite de quinta-feira (22), um aviso supostamente enviado por traficantes passou a circular nas redes sociais determinando o fechamento de comércios das comunidades em represália às constantes operações. "O fechamento das lojas é uma forma de protesto de tudo que está acontecendo em nossa comunidade. Lembrando que as farmácias e padarias ficaram abertas a meia porta", diz o comunicado.



Ainda na mensagem, os traficantes também teriam ordenado uma manifestação na manhã desta sexta-feira (23). "Pedimos a todos os comerciantes e moradores ‘a se unir’ em forma de protesto às 10h no espaço lazer".

Procurada, a PM informou apenas que agentes do Comando de Operações Especiais e do 22º BPM (Maré) apoiam a ação da Civil com a Seop.



Demolições



Até quinta-feira (22) foram descaracterizados 31 prédios, com mais de 150 apartamentos, sendo 10 comerciais e mais de 140 residenciais. Nesta fase, o trabalho está sendo feito a mão, considerando a altura dos prédios e a dificuldade para acessar algumas unidades. No entanto, o trabalho de preparação para utilização das máquinas já está sendo feito.



Apesar do avanço da operação, a ONG Redes da Maré relatou que a população do local não foi amparada durante as demolições. “Moradores afirmaram que, apesar de ter havido um aviso sobre a possível demolição, não foi ofertado qualquer outro tipo de suporte ou orientação acerca de seus direitos ou passos a serem seguidos diante desta situação. Pelo contrário, neste contexto das operações, são diversos os relatos de abordagens hostis, acompanhadas de xingamentos, desinformação e falta de alternativas para a demanda habitacional”.



No entanto, segundo a Seop, desde o início das demolições, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região, acompanha a operação para prestar assistência às famílias. “Até o momento, não houve solicitações de acolhimento, mas a SMAS segue pronta para atender às necessidades da população”, disse em nota.



Ao todo, esse é o sétimo dia de operação na região contra lavagem de dinheiro do tráfico. De acordo com investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o Parque União vem sendo utilizado há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema.



Os imóveis foram erguidos sem nenhuma autorização da prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras. Engenheiros da Prefeitura estimam prejuízo de R$ 30 milhões aos responsáveis pelas construções.



Ainda no início das operações, os agentes localizaram imóveis de luxo que eram usados por traficantes. Dentre eles, duas coberturas, avaliadas em R$ 5 milhões, chamaram a atenção. Uma delas possuía dois andares, acabamento em mármore e porcelanato, além de uma grande área de lazer, com churrasqueira e uma piscina de 40 mil litros de água. O imóvel possuía vista privilegiada para a comunidade, para um campo de futebol e uma área onde eram realizadas festas.



Já a segunda era um quadriplex com acabamento de luxo, jacuzzi e closet, escadas com lâmpadas de led automático, além de uma piscina com cascata e churrasqueira. No térreo da unidade os agentes encontraram um quarto com dezenas de caixas de vinho e champanhe.



Segundo a Polícia Civil, as ações sequenciais no Parque União revelam uma estratégia da facção criminosa de colocar ao menos uma pessoa em cada unidade habitacional para fingir que são moradores e dificultar as demolições.