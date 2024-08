Eleições 2024: Saiba quem são os candidatos a prefeito do Rio - Montagem Agência O Dia - Divulgação

Publicado 25/08/2024 10:11

Rio - A 6ª edição do ‘Movimento Rio em Frente’, promovida pela Fecomércio-RJ, acontecerá de 26 a 30 de agosto, no auditório da entidade, localizado no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Este evento é crucial no cenário político da cidade, proporcionando aos eleitores uma oportunidade única de conhecerem melhor cada candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio de entrevistas aprofundadas e debates esclarecedores. O objetivo é oferecer um espaço onde as propostas de governo possam ser apresentadas de forma clara, contribuindo para uma escolha mais consciente nas eleições de 2024.



Os jornais O DIA e MEIA HORA são os realizadores do evento, que contará com um público seleto, formado por membros das legendas partidárias. Esse público será responsável por levantar questões importantes que refletem as preocupações da população carioca.



Para garantir ampla transparência, as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelas plataformas digitais do jornal O DIA, como YouTube e Facebook, além do SBT News, permitindo que um maior número de cidadãos acompanhe o conteúdo em tempo real.



A jornalista Isabele Benito, conhecida por sua experiência jornalística, conduzirá as entrevistas. Durante os cinco dias do evento, ela guiará as conversas, garantindo que cada candidato tenha a oportunidade de expor suas ideias de forma objetiva.



A agenda das entrevistas cobrirá temas cruciais para o futuro da cidade, como segurança pública, economia, saúde e educação, aspectos fundamentais para a escolha de quem governará o Rio nos próximos anos.



A Fecomércio-RJ, em parceria com os jornais O DIA e MEIA HORA, reafirma seu compromisso com a transparência e o engajamento cívico, promovendo um evento que não apenas enriquece o debate político, mas também apoia os eleitores na tomada de decisões mais informadas e conscientes.



Ao criar um espaço de diálogo aberto e acessível, o ‘Movimento Rio em Frente’ fortalece a democracia, permitindo que os cidadãos cariocas escolham seus futuros líderes com base em informações detalhadas e relevantes, contribuindo para a construção de um Rio de Janeiro mais próspero e bem administrado.



Programação



26 de agosto

12h: Henrique Simonard (PCO)

15h: Marcelo Queiroz (Progressistas)



27 de agosto

17h: Eduardo Paes (PSD)



28 de agosto

12h: Carol Sponza (Novo)

15h: Alexandre Ramagem (PL)



29 de agosto

15h: Juliete Pantoja (UP)



30 de agosto

12h: Cyro Garcia (PSTU)

15h: Tarcísio Motta (PSOL)

17h: Rodrigo Amorim (União Brasil)



Candidatos

Eduardo Paes (PSD)

Paes é o atual prefeito do Rio de Janeiro, cargo que ocupou em três mandatos anteriores. Durante suas gestões, ele liderou grandes projetos, como a revitalização da região portuária (Porto Maravilha), a criação do Parque Madureira e a expansão do BRT, que melhorou a mobilidade urbana. Paes também foi peça-chave na organização dos Jogos Olímpicos de 2016, deixando um legado significativo em infraestrutura para a cidade.



Tarcísio Motta (PSOL)



Tarcísio Motta é deputado federal e professor de história, conhecido por seu forte ativismo social. Em sua campanha, propõe a municipalização do transporte público e um projeto de habitação social que busca integrar moradia e sustentabilidade. Motta já foi vereador na capital carioca e concorreu à prefeitura em eleições anteriores, sempre defendendo uma plataforma progressista.



Rodrigo Amorim (União Brasil)



Amorim é deputado estadual e conhecido por seu discurso conservador e posições firmes em questões de segurança pública, transporte e defesa do trabalhador. Agora, busca a prefeitura com promessas de combate ao crime e melhorias na segurança urbana.



Alexandre Ramagem (PL)



Ramagem é deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ele foca sua campanha na segurança pública e na melhoria da mobilidade urbana, propondo a substituição gradual do sistema BRT por transporte sobre trilhos. Ramagem busca fortalecer parcerias com o governo estadual para implementar suas propostas.



Carol Sponza (Novo)



Carol é advogada e mestre em políticas públicas, candidata pelo Partido Novo. Ela defende a modernização da gestão pública, com foco em eficiência administrativa e redução de custos. Sponza também propõe iniciativas para atrair investimentos privados ao Rio de Janeiro.



Cyro Garcia (PSTU)



Cyro Garcia é professor universitário e histórico militante de esquerda. Já disputou a prefeitura do Rio em outras ocasiões e, em 2024, segue defendendo uma plataforma socialista, com foco em direitos trabalhistas, igualdade social e ampliação dos serviços públicos.



Marcelo Queiroz (PP)



Marcelo Queiroz é advogado e deputado federal, com uma carreira política iniciada como deputado estadual. Ele foca sua campanha em políticas de desenvolvimento econômico e social, propondo parcerias público-privadas para melhorar a infraestrutura da cidade.



Henrique Simonard (PCO)



Henrique Simonard é jornalista e redator do Diário Causa Operária, com uma candidatura pautada em princípios revolucionários. Sua campanha é marcada por críticas ao capitalismo e pela defesa de uma transformação radical na estrutura socioeconômica da cidade.



Juliete Pantoja (UP)



Juliete Pantoja é ativista social e uma das líderes do movimento popular por moradia. Sua candidatura pelo partido Unidade Popular (UP) se baseia na luta por direitos sociais, especialmente no acesso à habitação, saúde e educação para as classes mais pobres.