Polícia pediu a prisão temporária do suspeita nesta terça-feira (3) - Reprodução

Publicado 04/09/2024 12:00 | Atualizado 04/09/2024 12:12

Rio - A Polícia Civil identificou e pediu a prisão do suspeito que atirou contra ona Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As investigações apontam que José Israel Duarte Santos Filho, de 23 anos, é o responsável pelos dois disparos que atingiram o engenheiro elétrico. O pedido foi feito nesta terça-feira (3).O turista caminhava pela orla da Praia da Barra quando foi abordado por dois criminosos próximo à Avenida Olegário Maciel. Como não entendeu o que foi dito, seguiu com sua atividade até ser atingido no braço e no tórax. Na sequência, a dupla roubou o celular, o cordão de ouro e o relógio da vítima. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar o outro suspeito.De acordo com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), José Israel é morador da comunidade do Alto da Boa Vista e foi reconhecido pela própria vítima. Em depoimento à polícia, Johan contou que o criminoso retirou o capacete antes de atirar. Ele foi identificado em ação conjunta da especializada e agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).