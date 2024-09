Equipes retomaram a obra no campo da Praça Umuarama nesta quarta-feira (4) - Reprodução / Redes sociais

Rio - Após moradores da comunidade da Rocinha, na Zona Sul, denunciarem o estado de uma obra de reforma no campo de futebol da Praça Umuarama, que estava há mais de dois meses parada, a prefeitura retomou os trabalhos nesta quarta-feira (4).

O DIA recebeu imagens, enviadas por moradores, que mostram a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac), recebeu imagens, enviadas por moradores, que mostram a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac), responsável pela reforma , trabalhando no local, na manhã desta quarta.

O entregador Nathan Porto, de 23 anos, um dos encarregados pelas denúncias, comenta que ficou muito feliz ao ver a retomada das atividades.



"É muito importante ver todo esse suporte que a comunidade recebeu. Espero que as obras sejam finalizadas e que possamos aproveitar o espaço reformado o quanto antes. Bastante gente já ficou sabendo que a obra retornou. Após a reforma, vamos divulgar um vídeo do pessoal aproveitando o campo", celebra Nathan.



O porteiro Willio Jerônimo, 38, fez coro. "Foi sensacional essa obra ter voltado, para as crianças terem o lazer delas, para o pessoal mais velho poder se exercitar. E para nós, trabalhadores, podermos jogar o nosso futebol também. Todos merecem os seus momentos de lazer."



Nesta terça-feira (3), a Smac havia informado que a pausa aconteceu "para averiguação da estabilidade do terreno e ajustes no projeto". O objetivo é construir uma quadra no local.



A primeira reportagem sobre o caso foi publicada na segunda-feira (2). Na ocasião, Nathan e Willio explicaram que muitos moradores da Rocinha tem uma relação de afeto com o campo, e que pessoas de todas as idades aproveitavam, diariamente, o espaço. Foram registrados vídeos do campo interditado, com as construções no entorno destruídas e entulhos espalhados pela área.



O prazo para entrega da reforma era de 60 dias, conforme sinalizou o cartaz de reforma da prefeitura no local. Ainda não há uma nova previsão para a conclusão.

