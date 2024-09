Aline da Conceição Oliveira, de 34 anos, foi morta a tiros pelo companheiro - Reprodução/TV Globo

Aline da Conceição Oliveira, de 34 anos, foi morta a tiros pelo companheiroReprodução/TV Globo

Publicado 04/09/2024 11:50 | Atualizado 04/09/2024 12:23

Rio - Um homem foi preso por matar a própria companheira, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu nesta terça-feira (3), na comunidade do Guarabu, quando ele atirou contra Aline da Conceição Oliveira, de 34 anos, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso e autuado em flagrante por feminicídio. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, não há informações sobre o horário e local do sepultamento da vítima.

Zona Oeste tem dois casos de feminicídio no mesmo dia

Na última segunda-feira (2), Moisés Reis de Souza, de 20 anos, foi preso em flagrante por matar a própria mãe , Luzia Helena Reis, 60, a facadas e atear fogo no corpo dela. O caso aconteceu na localidade conhecida como Vale das Palmeiras, em Cosmos, na Zona Oeste. O jovem foi autuado em flagrante por feminicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e corrupção de menores. A namorada de Moisés, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida por suspeita de envolvimento no crime.

DIA, a sobrinha Bruna Reis contou que Luzia não aceitava que a jovem morasse na casa dela. Há três meses, a adolescente foi para a residência da família e, desde então, teria conflitos com a sogra. Para ela, Moisés matou a mãe a pedido da namorada. O caso é investigado pela DHC. Amigos da vítima notaram o desaparecimento dela neste final de semana e familiares acreditam que a motivação para o crime seja a relação ruim entre a vítima e a nora. Ao, a sobrinha Bruna Reis contou que Luzia não aceitava que a jovem morasse na casa dela. Há três meses, a adolescente foi para a residência da família e, desde então, teria conflitos com a sogra. Para ela, Moisés matou a mãe a pedido da namorada. O caso é investigado pela DHC.



O caso é investigado pela DHC e agentes tentam localizar o criminoso. No mesmo dia, Martha Duarte de Oliveira, 29, foi morta a facadas, em Sepetiba , também na Zona Oeste. O ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime e ela já tinha medidas protetivas contra o homem. Segundo a PM, equipes foram acionadas para uma ocorrência de feminicídio na Estrada do Piaí, onde foi informada que, após um desentendimento na residência, a mulher foi atingida por golpes de faca pelo ex-companheiro e não resistiu. O crime teria ocorrido na frente da filha da jovem, de apenas 2 anos.O caso é investigado pela DHC e agentes tentam localizar o criminoso.

Mulher pula de varanda para fugir de namorado