Deolane posta foto com cordão que pertence a TH, chefe do tráfico na Vila do João, no Complexo da Maré - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/09/2024 12:17 | Atualizado 04/09/2024 12:21

Rio - A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira (04) pela prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais , também é investigada por um o suposto envolvimento com traficantes do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Em fevereiro, Deolane publicou fotos e vídeos usando o cordão de ouro de um dos líderes do tráfico da comunidade Vila do João enquanto aproveitava o baile da Disney, tradicional na região. A joia que ela usou pertence a Thiago da Silva Folly, conhecido como 'TH'.

Thiago da Silva Folly, o TH, está foragido há nove anos Reprodução / Disque Denúncia

Thiago Folly é uma das lideranças do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP) na Maré, facção que controla 11 das 16 comunidades do Complexo. 'TH' divide o controle de seis delas com Michel de Souza Malvieira, o Buffalo Bill, e Edmílson Marques de Oliveira, o Cria.

À época, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) teve acesso às imagens e vídeos nos quais Deolane aparece usando o cordão de 'TH' e registrou as informações em um inquérito, já aberto, que investiga o TCP. Ao DIA, o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE, falou sobre a investigação.

"Pretendemos entender melhor qual a relação dela com o tráfico local. Quem a convidou, se recebeu presença VIP, se esteve com as lideranças (do crime), se pegou em armas etc. Depois de apurarmos isso é que vamos dar contornos jurídicos, que pode estar entre mera conivência criminosa ou pode implicar na imputação de alguma conduta ilícita", explicou.

A influencer chegou a se manifestar sobre o caso. Através de suas redes sociais, ela publicou um vídeo onde admitiu que tirou fotos e fez vídeos com o cordão, e explicou a situação.

"Fui no Complexo da Maré, estava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram... eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas", disse.