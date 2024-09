Mural tem ilustrações de personagens criados por Ziraldo - Divulgação

Publicado 04/09/2024 13:18 | Atualizado 04/09/2024 13:33

Rio - Um mural de 300 metros em homenagem a Ziraldo está sendo preparado na Cidade Nova, na região central do Rio. A obra já está sendo desenhada por artistas plástico e ficará em um muro na Rua Ulysses Guimarães, com previsão para ser concluída em 10 dias. O artista morreu em abril deste ano, aos 91 anos.

A pintura foi idealizada pelo artista Leandro Ice e vai reunir ilustrações de "O Menino Maluquinho" e "Turma do Pererê", histórias em quadrinhos marcantes escritas pelo escritor, além de uma ilustração de Ziraldo com os braços abertos.Ziraldo nasceu em 1932, em Caratinga, Minas Gerais. É considerado um dos maiores escritores brasileiros da história e também foi cartunista, desenhista, dramaturgo e jornalista. Foi um dos fundadores, em 1969, do Jornal O Pasquim, que fazia oposição a Ditadura Militar. Escreveu também para o "Jornal do Brasil" e "O Cruzeiro."