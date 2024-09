Carla Nunes segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Reprodução

Carla Nunes segue internada no Hospital Geral de Nova IguaçuReprodução

Publicado 04/09/2024 14:16 | Atualizado 04/09/2024 14:39

Rio - Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, que estava internada há 44 dias após ter sido agredida por bandidos em um assalto na Baixada Fluminense , morreu nesta quarta-feira (4). Ela foi agredida na cabeça com coronhadas por não ter dinheiro para entregar aos criminosos. O caso aconteceu no bairro Jardim Palmares, em Nova Iguaçu, no dia 23 de julho.

O sepultamento da idosa foi marcado para esta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Mesquita. Nas redes sociais, o filho de Carla, Jorge Nunes, de 37 anos, falou sobre a partida da mãe em circunstâncias tão violentas.

"Hoje, depois de 44 dias internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, vítima de violência urbana em uma agressão brutal em um assalto, recebemos a notícia do falecimento da minha mãe, Carla. Uma notícia triste, que nos pegou de surpresa e desprevenidos", compartilhou.

Carla estava internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com ferimentos graves na cabeça, rosto e ombro direito. Durante a internação, ela passou por cirurgias delicadas e permaneceu boa parte do tempo em estado gravíssimo e respirando com o suporte de aparelhos.

Ela chegou a ser extubada no dia 6 de agosto, mas voltou a precisar do suporte de respiração mecânica dois dias depois.

Suspeitos presos



A Polícia Civil prendeu, no início de agosto, os dois suspeitos de agredir Carla. Os criminosos, que não tiveram os nomes divulgados, foram localizados após investigações da 56ª DP (Comendador Soares). Contra eles, foram cumpridos os mandados de prisão temporária.

Um deles foi localizado no sábado (3) e o outro envolvido no crime foi detido na sexta-feira (2). De acordo com a polícia, ele foi encontrado na casa da namorada, em Nova Iguaçu. No local, os agentes apreenderam uma motocicleta roubada. A corporação afirmou, ainda, que a companheira do criminoso estava com o celular da vítima.