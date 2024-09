PMs prenderam criminoso após colisão com outros veículos na via - Divulgação/Centro de Operações Rio

Publicado 04/09/2024 14:42 | Atualizado 04/09/2024 15:20

Rio - Uma perseguição terminou com um suspeito preso, no início da tarde desta quarta-feira (4), na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro da Abolição, Zona Norte do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a ocorrência ocupa uma faixa da via, uma das principais da região, no sentido Del Castilho, e policiais militares atuam no local.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 3º BPM (Méier) realizou um cerco na Avenida Dom Hélder Câmara e os PMs chegaram a um veículo roubado que colidiu com outros carros. Na ação, um bandido que estava no automóvel acabou preso. O caso foi encaminhado para a 24ª DP (Piedade). O COR informou que uma faixa foi ocupada na altura da Rua Otacilio Nunes, em Pilares, e o trânsito é lento no trecho.