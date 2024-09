Carga foi recuperada intacta pelos policiais - Reprodução/Redes sociais

Carga foi recuperada intacta pelos policiaisReprodução/Redes sociais

Publicado 04/09/2024 15:00 | Atualizado 04/09/2024 15:31

Rio - A Polícia Militar recuperou, na manhã desta quarta-feira (4), um caminhão com carga avaliada em R$ 40 mil e libertou três homens feitos de reféns em Ramos, na Zona Norte do Rio. Não há informações de prisão. As identificações das vítimas não foram divulgadas

De acordo com a PM, agentes do 22° BPM (Maré) receberam um chamado sobre roubo e realizaram o cerco na região, desta forma, conseguiram localizar o caminhão.

Os agentes encontraram a carga intacta na Estrada do Itararé. No local, libertaram, sem ferimentos, o motorista e dois ajudantes que estavam sendo mantidos reféns no interior da cabine.

A ocorrência está em andamento na 44ª DP (Inhaúma).